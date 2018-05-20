Греческая полиция арестовала двух участников нападения на мэра Салоников Янниса Бутариса. Несколько десятков человек атаковали его в субботу на памятных мероприятиях в годовщину геноцида понтийских греков. Бутарис вынужден был бежать с митинга после того, как его сначала окружили и стали оскорблять, а затем стали бить и бросать в него бутылки с водой. Сторонники главы города помогли ему быстро покинуть мероприятие. После инцидента 75-летний Бутарис обратился в больницу, где врачи оставили его на ночь, а утром выписали.
Салоники: участники нападения на мэра арестованы
Салоники: участники нападения на мэра арестованы
Накануне жители всей Греции вспоминали соотечественников, убитых в Османской империи в период с 1914 по 1923 год. Тогда турки уничтожили более 350 тысяч коренных греков, проживавших в Малой Азии. Бутарис ранее выступал за укрепление торговых связей с Турцией, а в День памяти жертв геноцида разрешил провести в городе гей-парад, что многие греки восприняли как оскорбление.