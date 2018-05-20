Русское кино в Каннах

Завершившийся в Каннах международный кинофестиваль был отмечен повышенным вниманием к российскому кино. Сразу две картины были отмечены наградами.

Родившаяся в Казахстане, но проживающая в Москве актриса Самал Еслямова получила приз за лучшую женскую роль за игру в фильме Сергея Дворцевого "Айка". Картина повествует о судьбе киргизской девушки, приехавшей в Москву на заработки. Главная героиня рожает ребёнка, но убегает из роддома, бросив собственное дитя.

Еще до вчерашнего дня имя Еслямовой было мало, кому известно. До "Айки" она снималась лишь в одном полнометражном фильме, и это было 10 лет назад: картина "Тюльпан" все того же Дворцевого.

"Я не чувствовала никакого особенного давления во время съемок. Я была сильно погружена в материал, был интерес и сильное желание сделать хороший фильм именно с этим режиссером", - заявила Еслямова в интервью Euronews.

Фильм "Лето" был удостоен премии за лучший саундтрек. Однако режиссер Кирилл Серебренников в Канны не приехал, поскольку находится под домашним арестом в Москве. Вот, что думает по этому поводу продюсер фильма Илья Стюарт:

"Конечно, это ужасно. Это огромная ошибка, что режиссера не отпустили на показ собственного фильма, - сказал Стюарт. - Он завершал монтаж, уже находясь под домашним. Это очень важно, поскольку говорит, что это авторский фильм от начала до конца".

Действие фильма "Лето" происходит в Ленинграде в 1981 году. Картина посвящена отношениям Цоя с основателем группы "Зоопарк" Майком Науменко и его женой Натальей. В фильме речь идет также о записи первого альбома Цоя и о становлении Ленинградского рок-клуба.