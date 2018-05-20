Техас: стрелок признал вину

Устроивший стрельбу в средней школе города Санта-Фе в штате Техас пощадил некоторых учеников, для того, чтобы они потом рассказали его историю общественности.

Стрелком, убившим 10 человек и ранившим 13, оказался 17-летний ученик той же школы Димитриос Пагурцис. Оружие, как выяснилось, он взял у отца. В последствии он планировал покончить жизнь самоубийством, но в результате сдался полиции. Согласно судебным документам юноша отказался от права на молчание и признался в совершении преступления.

"На данный момент я не могу разглашать его показания. Единственное, что могу сказать, ему сейчас приходится очень нелегко. Его семья в растерянности больше, чем кто-либо. Они этого не ожидали. Они не замечали никаких настораживающих факторов в его поведении. Так же как и его одноклассники, которые описывают Димитриоса как приятного и спокойного юношу, от которого нельзя было ожидать чего-то подобного", - заявил защитник обвиняемого Николас Поэл.

Утром в пятницу Пагурцис зашел в один из классов школы в Санта-Фе и открыл стрельбу, в результате которой 8 учеников и 2 учителя были убиты.

Мотив преступления стрелка выясняется.