Италия: коалиция ждет одобрения

В Италии весь день продолжалось голосование за принятие общей коалиционной программы от "Движения 5 звезд" и "Лиги севера". Согласованный лидерами обеих партий после недели переговоров 52-страничный документ должен быть одобрен однопартийцами и жителями страны.

"Я бы хотел дать ответы не только сторонникам нашей партии, но и правоцентристам, которые требуют снижения налогов и усиления безопасности", - говорит Маттео Сальвини.

Если программа будет одобрена, лидеры партий Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини встретятся с президентом Италии Серджио Маттанеллой, где предложат кандидатуру на пост главы правительства.

"У нас большой приток, люди активно голосуют, как и везде. Это гражданская позиция. Мы рады. Каждый из пришедших высказывает свою точку зрения по поводу коалиционной программы после ее прочтения", - говорит волонтер избирательного пункта.

Сторонники "Лиги Севера" могли проголосовать на развернутых по всей стране избирательных пунктах.

"Мы верим Сальвини. Если он подписал документ, значит он сдержит слово", - говорит один из проголосовавших.

Партия "Движение 5 звезд" решила провести голосование в интернете. Поэтому развернутые ими пункты носили лишь информативный характер.

Какие последствия ожидают Евросоюз, если данное правительство все же сформируется? Наша канал задал этот вопрос политологу Витторио Эмануэле Парси:

"Перед Евросоюзом встают две главные проблемы: риск того, что финансовые спекулянты могут обрушить итальянский рынок, а с другой стороны - противоположный эффект - при котором парадоксальный союз этих двух антисистемных партий с обозленным на истеблишмент электоратом сможет создать сильное правительство, способное всецело управлять страной. В любом случае, такой политический эксперимент может быть полезен и другим странам"