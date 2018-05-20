Власти Кубы заявили об обнаружении одного из бортовых самописцев самолета Boeing 737, потерпевшего крушение в аэропорту Гаваны в субботу.
На Кубе обнаружен "чёрный ящик"
На Кубе обнаружен "чёрный ящик"
Самолет мексиканской компании Global Air упал на сельскохозяйственные поля в 13 километрах от города Сантьяго-де-лас-Вегас. Обломки разбросало на территории диаметром примерно 20 километров. Лайнер осуществлял внутренний авиарейс из Гаваны в Ольгин и рухнул сразу после взлета.
Министр транспорта страны Адель Искьердо уточнил, что при крушении погибли 110 человек, трое выжили и доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Среди жертв авиакатастрофы 11 иностранцев - в том числе шестеро мексиканцев - членов экипажа.
"Мы пришли на опознание, процесс может занять от нескольких дней до 2 недель, в зависимости от сохранности тел. Эксперты собирают образцы ДНК для идентификации , больше мы ничего не знаем", - рассказала одна из родственников жертвы авиакатастрофы.
Как сообщает Associated Press, на борту упавшего самолета находились 20 священников протестантской церкви, которые возвращались домой после конференции в Гаване.