Известного французского режиссера Люка Бессона обвинили в изнасиловании. Соответствующее заявление было подано в комиссариат Парижа от некой актрисы. Об этом сообщает Europe 1 со ссылкой на источник.
Люка Бессона обвиняют в изнасиловании
Люка Бессона обвиняют в изнасиловании
По словам 27-летней женщины, имя которой не называется, она встретилась с Бессоном в парижском отеле «Бристоль». После выпитой чашки чая она якобы потеряла сознание. Когда актриса снова пришла в себя, она поняла, что была изнасилована. Режиссер ушел из отеля раньше нее и оставил деньги.
Адвокат режиссера Тьери Маремберт уже заявил, что его клиент категорически отрицает обвинения, называя их "фантазийными".
Также защитник добавил, что Бессон знаком с этой актрисой, но никаких неподобающих действий по отношению к ней не проявлял.
59-летний режиссер известен по таким фильмам как "Леон" и "Пятый элемент"