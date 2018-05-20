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Франция

Люка Бессона обвиняют в изнасиловании

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Люка Бессона обвиняют в изнасиловании

Люка Бессона обвиняют в изнасиловании
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Известного французского режиссера Люка Бессона обвинили в изнасиловании. Соответствующее заявление было подано в комиссариат Парижа от некой актрисы. Об этом сообщает Europe 1 со ссылкой на источник.

По словам 27-летней женщины, имя которой не называется, она встретилась с Бессоном в парижском отеле «Бристоль». После выпитой чашки чая она якобы потеряла сознание. Когда актриса снова пришла в себя, она поняла, что была изнасилована. Режиссер ушел из отеля раньше нее и оставил деньги.

Адвокат режиссера Тьери Маремберт уже заявил, что его клиент категорически отрицает обвинения, называя их "фантазийными".

Также защитник добавил, что Бессон знаком с этой актрисой, но никаких неподобающих действий по отношению к ней не проявлял.

59-летний режиссер известен по таким фильмам как "Леон" и "Пятый элемент"

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