Газета как сувенир

Местные жители и туристы атаковали газетные киоски и книжные магазины Виндзора на следующий день после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, скупая на память прессу с фотографиями с торжества. "Свадьба года", как прозвали ее британцы, заняла первые полосы всех воскресных выпусков газет и журналов Королевства. Некоторые скупали по несколько экземпляров для родственников и знакомых в качестве сувениров. Выпуск сувенирной продукции и всего, что связано со знаменательным событием, как ожидается, принесет в британскую казну до 500 млн фунтов стерлингов.