Сова в футбольных воротах

Сотрудники Департамента парков и отдыха американского города Боулдер (штат Колорадо) пришли на помощь неуклюжей сове, которая запуталась в сетке футбольных ворот на одном из полей Pleasant View Soccer Fields. По мнению спасателей, эта сова, скорее всего преследовала ночью мышь и сама попала в ловушку. После освобождения пострадавшую передали сотрудникам организации по защите животных. По их словам, сова чувствует себя нормально и ее жизни ничто не угрожает.