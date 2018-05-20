20 мая впервые отмечается Всемирный день пчелы. ООН учредила его, чтобы напомнить: без этих насекомых всем придется туго, а их существование - под угрозой. Пчеловоды Германии, где, согласно исследованиям, за последние 27 лет произошло 75-процентное сокращение летающих насекомых, назвали свой проект "Берлин жужжит". Они призывают всех жителей страны помочь местным пчелам и разводить их в своих садах.

В преддверии празднования первого Всемирного дня пчел Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) призвала страны активизировать усилия по защите пчел и других опылителей, чтобы избежать резкого сокращения разнообразия продовольствия. Пчелам угрожает целый ряд факторов: воздействие изменения климата, ведение интенсивного сельского хозяйства, применение пестицидов, утрата биоразнообразия и загрязнение.

Официальная церемония по случаю первого Всемирного дня пчел прошла также и в городах Словении, в том числе - в Бледе. В этой стране живет рекордное количество пасечников - около 90 000 при населении в 2 миллиона человек. В штаб-квартире Ассоциации пчеловодов Словении регулярно тестируют мед отечественных производителей и следят за стандартами качества.