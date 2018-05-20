Дождь, слякоть, холодный ветер в лицо: идеальная погода для прогулки на велосипеде? В Москве прошел ежегодный велопарад.
Дорогу велосипедистам
Дорогу велосипедистам
Несмотря на метеоусловия, участие в нем приняли более 30 тысяч человек всех возрастов.
В воскресенье погода в Москве действительно была промозглая, столбики термометров колебались у отметки в 10-13 градусов. Однако ежегодный велопробег прошел успешно.
Колонна велосипедистов стартовала ровно в полдень с проспекта Академика Сахарова, выехала на Садовое кольцо и сделала по нему полный круг.
Некоторые участники подошли к пробегу творчески и проехали по главной московской магистрали даже на моноциклах. Благо условия позволяли, поскольку во избежание инцидентов максимальная скорость движения была ограничена 16 километрами в час.
Отметим, что также в воскресенье в Москве - от Кремля до Лужников - прошел еще и полумарафон!