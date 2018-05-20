Марк Маркес уходит в отрыв

Действующий чемпион мира MotoGP Марк Маркес, представляющий команду Honda, выиграл третью гонку подряд. На этот раз он опередил всех на трассе Гран-при Франции. Помимо испанца на пьедестал почета поднялись два итальянца – Данило Петруччи и Валентино Росси. Они уступили победителю две и пять секунд соответственно.