Действующий чемпион мира MotoGP Марк Маркес, представляющий команду Honda, выиграл третью гонку подряд. На этот раз он опередил всех на трассе Гран-при Франции. Помимо испанца на пьедестал почета поднялись два итальянца – Данило Петруччи и Валентино Росси. Они уступили победителю две и пять секунд соответственно.
Марк Маркес уходит в отрыв
Марк Маркес уходит в отрыв
С поул-позиции стартовал француз Йоан Зарко, но он не смог завершить гонку из-за падения. Не удержался на мотоцикле и вице-чемпион прошлого года Андреа Довициозо.
Маркес, на счету которого 95 очков, возглавляет сейчас турнирную таблицу чемпионата. Идущий следом испанец Маверик Виньялес уступает ему более 30 очков. Замыкает тройку лидеров Йоан Зарко.