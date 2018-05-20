Состояние здоровья палестинского лидера Махмуда Аббаса, который был госпитализирован вот уже третий раз за последние семь дней, не взывает беспокойтсва. Об этом сообщил главный врач госпиталя в Рамаллахе Саид Сарахна, под чьим наблюдением находится больной. По данным агентства Франс Пресс, которое ссылается на неназванного палестинского представителя, Аббас останется в клинике "по меньшей мере до понедельника" из-за болей в груди и высокой температуры.
Аббас в больнице, но с ним все в порядке
Аббас в больнице, но с ним все в порядке
Саид Сарахна, врач: "Президент Аббас прибыл в больницу в воскресенье для медицинского осмотра после операции на среднем ухе, которую он перенес несколько дней назад. Результаты проведенных тестов отличные, здоровье президента обнадеживает".
Здоровье 83-летнего палестинского лидера неоднократно становилось предметом слухов и спекуляций на тему о его возможном преемнике. Известно, что Аббас заядлый курильщик. У политика наблюдались неполадки с сердцем, кроме того, ему пришлось бороться с онкологическим заболеванием.