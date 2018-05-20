Аббас в больнице, но с ним все в порядке

Состояние здоровья палестинского лидера Махмуда Аббаса, который был госпитализирован вот уже третий раз за последние семь дней, не взывает беспокойтсва. Об этом сообщил главный врач госпиталя в Рамаллахе Саид Сарахна, под чьим наблюдением находится больной. По данным агентства Франс Пресс, которое ссылается на неназванного палестинского представителя, Аббас останется в клинике "по меньшей мере до понедельника" из-за болей в груди и высокой температуры.