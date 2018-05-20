Эрдоган в Сараеве

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в воскресенье в Сараево - столицу Боснии и Герцеговины. В программу его однодневного визита наряду с переговорами с главой Госсовета этой страны Бакиром Изетбеговичем было включено выступление на митинге перед общиной европейских турок. Это агитационное мероприятие в преддверии июньских всеобщих выборов в Турции вызвало возмущение ряда боснийских сербских политиков, которые считают, что подобные акции указывают на попытки Анкары оказывать серьезное влияние на Сараево. Они обвиняют Турцию во вмешательстве во внутренние дела Боснии и Герцеговины.

"Эрдоган приехал, потому что он хочет политически подняться в своей партии и своей стране, а не из-за нас. Конечно, он президент, близкий к нашему Бакиру Изетбеговичу, и они помогают друг другу. Но я сомневаюсь, что это чем-то поможет нам", - говорит эта женщина.

"Я на самом деле не знаю, на какой эффект он рассчитывает от своей кампании. От некоторых людей я слышал, что у них очень плохое мнение о нем. Я действительно не знаю, почему. Но я думаю, что для меня самой большой проблемой станут пробки", - говорит это парень.

По мнению части местных политических аналитиков, этот визит Эрдогана может оказать определенное влияние на результаты предстоящих в октябре в Боснии и Герцеговине всеобщих выборов и оказать дополнительную поддержку правящей партии и ее лидеру Бакиру Изетбеговичу.

Аднан Хускич, политический аналитик:

"Если рассматривать выборы глазами боснийцев, то турецкая карта чрезвычайно важна. И в этом смысле, я полагаю, что это, безусловно, станет дополнительным толчком для Партии демократического действия и Изетбеговича. И, возможно, на пост президента будет предложена кандидатура его жены".

Это единственное предвыборное мероприятие с участием Эрдогана в Европе, где живут миллионы этнических турок. Ранее Германия, Австрия и Нидерланды отказали Турции в возможности проведения подобных митингов.