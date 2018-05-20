ДРК: сдержать вирус

Сотрудники департамента здравоохранения Демократической Республики Конго с понедельника приступят к кампании массовой вакцинации насления с целью сдержать распространение вируса Эболы. Около четырех тысяч доз экспериментальной вакцины направлены в Мбандаку, где на прошлой неделе были отмечены первые случаи заболевания лихорадкой в городской местности. В Мбандаке проживают около 1,5 млн. человек. В минувшую субботу здесь у четырех пациентов было подтверждено наличие вируса. Еще у двоих - диагноз под вопросом. Один больной скончался.