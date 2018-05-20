Сотрудники департамента здравоохранения Демократической Республики Конго с понедельника приступят к кампании массовой вакцинации насления с целью сдержать распространение вируса Эболы. Около четырех тысяч доз экспериментальной вакцины направлены в Мбандаку, где на прошлой неделе были отмечены первые случаи заболевания лихорадкой в городской местности. В Мбандаке проживают около 1,5 млн. человек. В минувшую субботу здесь у четырех пациентов было подтверждено наличие вируса. Еще у двоих - диагноз под вопросом. Один больной скончался.
ДРК: сдержать вирус
ДРК: сдержать вирус
МАЗИБУ ХИЛАРЕ, директор больницы Вангата:
"Мы провели реорганизацию больницы в соответствие с международными нормами с тем, чтобы не допустить заражения персонала и больных. Дело в том, что сюда приходят люди с подозрением на лихорадку. Кто-то уже болен, у других пациентов диагноз уточняется позднее".
Восьмого мая власти ДРК заявили о двух случаях болезни, вызванной вирусом Эбола после того, как два из пяти образцов, взятых у пяти пациентов, дали позитивный результат.
По данным ВОЗ, с начала апреля в ДРК от лихорадки Эбола погибли 25 человек. Дальнейшее распространение вируса в том числе на соседние страны ВОЗ оценила как очень высокий, но чрезвычайную ситуацию объявлять не стала.