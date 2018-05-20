В результате нападения на прихожан церкви Архангела Михаила в Грозном погибли двое сотрудников полиции, которые охраняли храм, и один человек из числа гражданских. Жертвой, как сообщается, стал гражданин Узбекистана, искавший в Чечне родственников. Двое полицейских получили ранения. О попытке захвата прихожан в церкви ранее рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров:
Нападение на церковь в Грозном
Нападение на церковь в Грозном
"Они вошли в церковь, убили прикомандированного сотрудника. Еще врач получил ранение. Остальное, все хорошо. Больше потерь нет. Структуры все совместно сработали удачно. Уничтожены все четыре шайтана."
МВД России раскрыло имена сотрудников, погибших при нападении: Кайрат Рахметов и Владимир Горсков служили в полиции Саратовской области. Стражи порядка находились в служебной командировке. Их семьям будет оказана помощь.
Ответственность за нападение на себя взяла террористическая группировка "Исламское государство".