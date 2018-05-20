Нападение на церковь в Грозном

В результате нападения на прихожан церкви Архангела Михаила в Грозном погибли двое сотрудников полиции, которые охраняли храм, и один человек из числа гражданских. Жертвой, как сообщается, стал гражданин Узбекистана, искавший в Чечне родственников. Двое полицейских получили ранения. О попытке захвата прихожан в церкви ранее рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров: