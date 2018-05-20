Итоги Каннского кинофестиваля

Эта драма рассказывает об очень бедной японской семье, члены которой нередко промышляют мелкими кражами в магазинах, поскольку денег на существование не хватает. Несмотря на это, они подбирают на улице маленькую девочку, которая вливается в семью, но финал этой истории оказывается неожиданным.

"Я хочу разделить этот приз со всей съемочной группой, со всеми теми людьми, которые приложили руку к созданию фильма, но приехать в Канны не смогли. Ну, а мне пора спуститься на землю и продолжить снимать кино, которое будет и дальше волновать людей", - заявил Euronews японский режиссер.

Это первый Каннский фестиваль после того, как киноиндустрию всколыхнул скандал с сексуальными домогательствами. Актриса Азия Ардженто заявила, что именно в Каннах в 1997 году Харви Вайнштейн - в прошлом известный продюсер - изнасиловал ее. Сам Вайнштейн все отрицает. Но с аналогичными обвинениями выступили и другие актрисы.

Вторая по значимости награда Каннского фестиваля - Гран-при - досталась необычной комедии от Спайка Ли "Черный клановец". Главный герой фильма - чернокожий детектив, который сумел внедриться в "Ку-клукс-клан". Основное действие картины происходит в 70-х годах, однако завершается фильм кадрами прошлогодних столкновений в Шарлоттсвилле между неонацистами и афроамериканцами.

Приз жюри получила режиссер из Ливана Надин Лабаки за фильм "Капернаум" о беспризорных детях в ее стране.

"Я рада, что эта картина получила признание в Каннах, я думаю, что это позволит привлечь внимание к проблеме. Конечно, наивно полагать, что фильм серьезно повлияет на ситуацию с беспризорниками, но будет уже неплохо, если он приведет к дискуссиям в ливанском обществе", - заявила Лабаки.

Самал Еслямова - актриса из Казахстана - получила приз за лучшую женскую роли в фильме "Айка" российского режиссера Сергея Дворцевого. "Моя награда - это заслуга, в первую очередь, режиссера. Без него ничего бы не было. Я ему крайне признательно за возможность сняться в этом фильме", - считает Еслямова.

Лучшим актером по итогам 71-го Каннского кинофестиваля был признан итальянец Марчелло Фонте за роль в картине "Догмэн".

"Для меня это признание всей моей актерской карьеры. Я не был уверен, что двигаюсь в нужном направлении, но этот приз доказал, что я все делаю правильно", - убежден Фонте.

В заключение отметим, что фильм "Лето" Кирилла Серебренникова получил приз за лучший саундтрек.