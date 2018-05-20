71-й Каннский фестиваль завершился триумфом знаменитого японского режиссера Хирокадзу Корээды. Он получил "Золотую пальмовую ветвь" за картину "Магазинные воришки".
Итоги Каннского кинофестиваля
Итоги Каннского кинофестиваля
Эта драма рассказывает об очень бедной японской семье, члены которой нередко промышляют мелкими кражами в магазинах, поскольку денег на существование не хватает. Несмотря на это, они подбирают на улице маленькую девочку, которая вливается в семью, но финал этой истории оказывается неожиданным.
"Я хочу разделить этот приз со всей съемочной группой, со всеми теми людьми, которые приложили руку к созданию фильма, но приехать в Канны не смогли. Ну, а мне пора спуститься на землю и продолжить снимать кино, которое будет и дальше волновать людей", - заявил Euronews японский режиссер.
Это первый Каннский фестиваль после того, как киноиндустрию всколыхнул скандал с сексуальными домогательствами. Актриса Азия Ардженто заявила, что именно в Каннах в 1997 году Харви Вайнштейн - в прошлом известный продюсер - изнасиловал ее. Сам Вайнштейн все отрицает. Но с аналогичными обвинениями выступили и другие актрисы.
Вторая по значимости награда Каннского фестиваля - Гран-при - досталась необычной комедии от Спайка Ли "Черный клановец". Главный герой фильма - чернокожий детектив, который сумел внедриться в "Ку-клукс-клан". Основное действие картины происходит в 70-х годах, однако завершается фильм кадрами прошлогодних столкновений в Шарлоттсвилле между неонацистами и афроамериканцами.
Приз жюри получила режиссер из Ливана Надин Лабаки за фильм "Капернаум" о беспризорных детях в ее стране.
"Я рада, что эта картина получила признание в Каннах, я думаю, что это позволит привлечь внимание к проблеме. Конечно, наивно полагать, что фильм серьезно повлияет на ситуацию с беспризорниками, но будет уже неплохо, если он приведет к дискуссиям в ливанском обществе", - заявила Лабаки.
Самал Еслямова - актриса из Казахстана - получила приз за лучшую женскую роли в фильме "Айка" российского режиссера Сергея Дворцевого. "Моя награда - это заслуга, в первую очередь, режиссера. Без него ничего бы не было. Я ему крайне признательно за возможность сняться в этом фильме", - считает Еслямова.
Лучшим актером по итогам 71-го Каннского кинофестиваля был признан итальянец Марчелло Фонте за роль в картине "Догмэн".
"Для меня это признание всей моей актерской карьеры. Я не был уверен, что двигаюсь в нужном направлении, но этот приз доказал, что я все делаю правильно", - убежден Фонте.
В заключение отметим, что фильм "Лето" Кирилла Серебренникова получил приз за лучший саундтрек.