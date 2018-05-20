Палестинский лидер снова в больнице

Палестинский лидер Махмуд Аббас снова попал в больницу с температурой. Об этом заявил один из помощников Аббаса, пожелая не называть своего имени. Источник сказал, что отправиться в госпиталь Аббасу рекомендовал его врач.

Это уже третья госпитализация Аббаса за последние семь дней. В минувший вторник Аббасу сделали операцию на среднем ухе и выписали в тот же день. Однако в пятницу появилась информация о том, что он снова ненадолго прибыл в госпиталь.

Последнее время у 83-летнего Махмуда Аббаса были проблемы со здоровьем, что вызвало спекуляции на тему о его возможном преемнике. Известно, что палестинский лидер заядлый курильщик. У политика наблюдались неполадки с сердцем, кроме того, ему пришлось бороться с онкологическим заболеванием.