Санта-Фе скорбит по жертвами стрельбы в школе

Местные жители собрались на акцию в память о жертвах стрельбы в средней школе города Санта-Фе штата Техас.

В результате трагедии 9 учеников школы и учитель были убиты. Это был 16-й случай стрельбы в учебных заведениях в США в этом году.

"Я до сих пор нахожусь в шоке от произошедшего. Казалось, что подобное не может случиться в твоей школе. Несколько месяцев назад был инцидент. Мы услышали странные звуки и забаррикадировались, но оказалось, чтобы это были строительные работы в школе", - рассказывает ученица местной школы.

По количеству жертв стрельба в Санте-Фе - самая масштабная со времен аналогичного случая в средней школе Марджори Стоунман Дуглас во Флориде в феврале этого года.