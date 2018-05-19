Техас: стрельба в школе

10 человек погибли и столько же ранены в результате стрельбы в школе города Санте-Фе (штат Техас). Преступник, вооруженный ружьем и пистолетом, устроил стрельбу в одном из классов заведения утром в пятницу. Большинство жертв трагедии - ученики школы. Сразу после завершения операции по поимке стрелка с заявлением выступил губернатор Техаса Грег Эбботт:

"Невозможно описать степень злобы того, кто мог расстрелять невинных детей в школе, куда родители приводят их учиться и уверены в их безопасности. Одна из самых прискорбных вещей в этой трагедии в том, что в отличие от других подобных случаев, здесь не было никаких тревожных знаков. Обычно в подобных случаях мы получаем предупредительные сигналы красного уровня, но тут их не было либо они не вызывали опасений"

Стрелок арестован, им оказался 17-летний ученик той же школы Димитриос Пагуртис. Оружие, из которого тот расстрелял учеников, принадлежало его отцу. Преступнику предъявлено обвинение в убийстве. По некоторым сведениям, при нем было найдены взрывчатые вещества.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнование семьям погибших и пострадавшим:

"Шлейф подобных преступлений тянется в нашей стране очень долго. Много лет и даже десятилетий. Мы скорбим по убитым и выражаем поддержку семьям, потерявшим близких в этой ужасной трагедии"

Арестованный стрелок планировал самоубийство сразу после совершения преступления, но передумал и сдался полиции.