"История Золушки": поклонники о свадьбе года

Они ждали этого событие два года. Они следили за каждой деталью в приготовлении свадьбы. Они счастливы, что все прошло идеально. Нет, это не члены королевской семьи, это ее верные фанаты.

На улицах полно людей, они приехали увидеть их и отпраздновать вместе с ними. Полиция говорит: здесь собралось 150 тысяч человек. Погода не подвела.

И вот они произнесли заветные слова, карета мчится вдоль улиц Виндзора - все, как в сказке, в которую готовы верить тысячи поклонников королевской четы. Это был долгожданный момент для многих.

"Это просто потрясающе, мы не могли заснуть. В 3.45 мы выехали из дому, чтобы провести этот день здесь", - рассказывает семья из северного Лондона. "Хор спел великолепно, евагнелисты были прелестны. Все было достойно, по канонам. Когда они давали клятву, их взгляды были умилительными. Вокруг нас все закричали "ура", выстрельнули пробки от шампанского, посыпались конфети и мы все дружно запели", - говорит другая пара.

Пришедшие фанаты увле ченно следили за происходящим на установленных экранах - нельзя упустить ни одной детали.

Карета с принцем Гарри и Меган Маркл мчится через Виндзор. В эту минуту за ними следит весь мир. Эта лавстори - скорее исключение, чем правило. Позже СМИ напишут: принцесса Диана, мать Гарри, в этот день была где-то рядом.