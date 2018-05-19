На парламентских выборах в Ираке победил блок Муктада ас-Садры, одного из духовных лидеров мусульман-шиитов. Согласно официальным результатам, блок ас-Садра получил 54 депутатских кресла. На втором месте проиранский альянс "Фатх", у него 47 мест. Тройку завершили сторонники премьер-министра страны Хейдара аль-Абади, их интересы будут отстаивать 42 депутата.
Шииты победили на парламентских выборах в Ираке
Шииты победили на парламентских выборах в Ираке
Муктада ас-Садр много лет выступал против американского присутствия в Ираке. Также политик не желает сближения с Ираном. Одержавшая победу коалиция сформирует правительство в ближайшее время, однако сам Муктада ас-Садр не сможет стать премьер-министром, так как не участвовал в выборах.