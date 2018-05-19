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Куба

Авиакатастрофа на Кубе

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Авиакатастрофа на Кубе

Авиакатастрофа на Кубе
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Одна из трех выживших в результате авиакатастрофы на Кубе женщин скончалась в больнице. На борту пассажирского лайнера находились 110 человек, в том числе несколько детей. Таким образом количество жертв авиакатастрофы увеличилось до 108.

Пассажирский лайнер Boeing 737, выполнявший рейс Гавана - Ольгин рухнул через минуту после вылета из международного аэропорта имени Хосе Марти в сельскохозяйственной зоне в 20 километрах к югу от столицы. Лайнер принадлежал мексиканской авиакомпании Global Air и был арендован кубинским авиаперевозчиком Cubana de Aviacion.

"Мы проходили регистрацию на рейс и услышали взрыв. Сразу после этого погас свет во всем аэропорту, мы выглянули и увидели столб черного дыма. Потом нам сказали, что самолет упал", - сообщает очевидец.

Большинство жертв авиакатастрофы - граждане Кубы, также среди них двое аргентинцев и мексиканский экипаж в количестве 6 человек. Причина крушения устанавливается. На Кубе объявлен национальный траур.

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