"Канны трансформируются"

"Индустрия кино в данный момент находится в процессе трансформации и нынешний кинофестиваль тому пример. В Голливуде сейчас неспокойно, кампании metoo и times up получили огромный резонанс и это тоже не могло не отразиться на форуме в Каннах. Между американскими лентами конкуренция была небольшая, среди всех картин, представленных на фестивале, только одна Голливудская - "Хан Соло: Звездные войны. Истории". Так что этот год отличается обилием разноплановых жанров и режиссеров со всего мира, которые, возможно, не получили такой возможности, если бы не скандал. В результате мы наблюдаем очень сильную конкуренцию, в особенности с картинами, представленными азиатскими режиссерами"