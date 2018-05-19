Свадьба принца Гарри и Меган Маркл

Объявляю вас мужем и женой: в Великобритании сыграли свадьбу года! Принц Гарри официально связал себя узами брака со своей возлюбленной Меган Маркл - американской актрисой и фотомоделью. Отныне они будут носить титул герцог и герцогиня Сассекские.

Свадебная церемония прошла в субботу, 19 мая, в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в 30 км от Лондона. Эта резиденция на протяжении вот уже девяти столетий являет собой незыблемый символ британской монархии.

Роскошное белое платье с открытыми плечами, эффектный длинный шлейф и белая фата, а также бриллиантовая тиара из королевской коллекции. Такой предстала у алтаря Меган Маркл. По данным британских СМИ, подвенечное платье обошлось в 100 тыс фунтов и было выполнено дизайнером Клэр Уэйт Келлер.

Jeff J Mitchell/Pool via REUTERS

Кто приехал на свадьбу?

Всего приглашение на свадьбу получили более 2 тысяч человек. Однако лишь самые близкие родственники и друзья наблюдали за церемонией непосредственно в часовне замка.

Среди гостей были замечены такие звезды, как Джордж Клуни с супругой Амаль, американская теннисистка Серена Уильямс, бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм с супругой Викторией, а также сэр Элтон Джон - близкий друг покойной матери принца Гарри - принцессы Дианы. Знаменитый певец отменил даже несколько своих концертов, чтобы присутствовать на свадьбе.

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Перед началом церемонии принц Гарри много улыбался и никак не показывал своего волнения от предстоящего, возможно, главного события в его жизни. Что же касается королевы Елизаветы 2, то, по мнению наблюдателей, она держала себя весьма сдержано.

Кто такая Меган?

Кто же такая Меган Маркл? Еще пару лет назад ее имя была мало кому известно на Туманном Альбионе. Зато она была весьма популярна по другую сторону Атлантики. С 2002 года она снималась в американских телесериалах, а позже получила первые роли в ряде голливудских фильмов.

Ей 36 лет, то есть он старше принца Гарри на три года.

Примечательно, что к алтарю ее подвел принц Уэльский, дело в том, что отец новобрачной Томас Маркл недавно перенес операцию на сердце и не смог присутвовать на церемонии.

Отметим, что теперь герцогиня Сассекская должна будет положить конец своей актерской карьере, поскольку созданный ею сценический образ просто не вписывается в нормы этикета, принятые в британской королевской семье.

Необычный пастор

Неожиданное оживление в торжественный ход церемонии внесло выступление американского епископа Майкла Карри - предстоятеля Епископальной церкви США.

Его напутствие новобрачным о всепобеждающей силе любви сопровождалось энергичной жестикуляцией и необычными метафорами. Многие из гостей едва сдерживали смех в ходе выступления американского епископа.

Примечательная деталь: Майкл Карри является первым афроамериканцем, возглавившим Епископальную церковь. Очевидно, его приглашение на свадьбу было реверансом в сторону Меган Маркл, мать которой является чернокожей афроамериканкой.

Мать Меган Маркл и принц Чарльз Brian Lawless/Pool via REUTERS

И вот, обряд венчания завершился, Гарри и Меган вновь появились перед публикой, но уже в новом качестве. Долгожданный поцелуй, а затем торжественный проезд в карете перед ликующими подданными. Поистине - свадьба года.