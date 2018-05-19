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Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: онлайн-трансляция

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Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: онлайн-трансляция

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: онлайн-трансляция
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"Да, я согласна!" Меган Маркл теперь законная супруга принца Гарри. Церемония бракосочетания прошла в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. К алтарю невесту вел отец жениха принц Уэльский. После свадьбы молодожены получат титулы герцога и герцогини Сассекских, правда, принцессой Меган Маркл не станет.

Фото: Jonathan Brady/Pool via REUTERS

Гости съехались со всего мира. Людей так много, что пришлось пустить дополнительные поезда и автобусы в направлении Виндзора. Многие поклонники королевской семьи заняли места в первых рядах еще за несколько дней до торжества. Спать им приходилось прямо на улице. Всего, как ожидается, Виндзор, расположенный в 34 км западнее Лондона, в этот день посетят более 100 тыс. человек. Специалисты уже подсчитывают прибыль: королевская свадьба может принести британской экономике сотни миллионов фунтов.

Фото: REUTERS/Hannah McKay/Pool

Принц Гарри - шестой в очереди на британских престол. Он идет следом за отцом, братом и треми племянниками. Меган Маркл - первая актриса, первая американка, первая мулатка, которая выходит замуж за британского принца. Прославилась она благодаря роли в канадском сериале "Форс-мажоры". Для Меган это уже не первый брак. Она была замужем канадским кинопродюссером Тревором Энгельсоном, правда, уже через два года супруги развелись.