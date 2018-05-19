Гости королевской свадьбы: от Елизаветы II до Джорджа Клуни

Такому количеству знаменитостей могли бы, наверное, позавидовать организаторы премии "Оскар". Сотни "звездных" гостей собрались в эту субботу в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка, чтобы посмотреть, как обменяются свадебными клятвами принц Гарри и актриса Меган Маркл. Приглашения на торжество получили актер Джордж Клуни и его жена Амаль Аламуддин, певец Джеймс Блант, телеведущая Опра Уинфри, футболист Дэвид Бэкхем с супругой Викторией, теннисистка Серена Уильямс, певец Элтон Джон.

Фото: Odd ANDERSEN/Pool via REUTERS

Фото: Gareth Fuller/Pool via REUTERS

Конечно, среди гостей были самые близкие родственники жениха - его бабушка королева Елизавета II, отец принц Чарльз, брат Уильям, который исполнял обязанности шафера. Но одного человека, самого близкого, на торжестве не было - мамы жениха. Правда, Гарри постарался сделать все возможное, чтобы хоть незримо, но все же принцесса Диана смогла присутствовать на этом торжестве. Например, он предложил, чтобы среди цветов, из которых был собран букет невесты, были незабудки - любимые цветы принцессы Дианы. А кольцо, которое Гарри надел на палец Меган Маркл, было украшено бриллиантами из коллекции его мамы.

Фото: NEIL HALL/Pool via REUTERS

Фото: Alastair Grant/Pool via REUTERS

Кстати, в то время, как старшие члены королевской семьи спокойно наблюдали за церемонией, представителям младшего поколения пришлось "поработать". Принц Джордж был одним из пажей, а принцесса Шарлотта рассыпала лепестки роз по проходу часовни.

Фото: Jane Barlow/Pool via REUTER

А вот из самых близких родственников Меган на свадьбе была только мама. За несколько дней до торжества стало известно, что отец невесты не сможет приехать Виндзор, поскольку недавно он перенес сердечный приступ и операцию на сердце. Но есть еще одна версия, почему Томаса Маркла не было на торжестве: он не захотел появляться на празднике из-за скандала с продажей фотографий. Ранее СМИ сообщали о том, что отец Меган принял участие в постановочной съемке. На кадрах было показано, как мужчина готовится к свадьбе дочери: примеряет костюм, пролистывает туристический гид по Великобритании, просматривает на компьютере фотографии Меган и ее жениха. По некоторым утверждениям, Маркл получил за эту съемку деньги, что вызвало недовольство британской королевской семьи.

Гости, которые запомнятся нам надолго

"Сила в любви, не стоит ее недооценивать! <...> Когда любовь будет править миром, нищета уйдет в прошлое. Когда любовь будет править миром, земля станет храмом". Первый чернокожий священник, ставший главой Епископальной церкви в США, Майкл Керри произнес на свадьбе пронзительную речь. Правда, его выступление оказалось настолько эмоциональным, что некоторые гости не смогли сдержать смех.

Одну из самых почетных миссий - нести шлейф невесты - доверили близнецам Джону и Брайну Малруни. Справились они с этой задачей неплохо, только вот один из моментов церемонии теперь, скорее всего, превратится в мем. То ли Брайн, то ли Джон засмеялся во время церемонии, и этот момент подловили телеоператоры. Кадр получился весьма забавный.