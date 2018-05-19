Королевские гости

На свадьбу принца Гарри и Меган Маркл были приглашены около 2600 гостей, среди которых немало знаменитостей. Одними из первых на церемонию венчания будущих герцога и герцогини Сассекских прибыл актер Джордж Клуни с супругой Амаль. Также среди приглашенных были замечены: футболист Девид Бэкхем с женой Викторией, теннисистка Сирена Уильямс, певцы Элтон Джон и Джеймс Блант, телеведущая Опра Уинфри, коллеги Маркл по сериалу "Форс-мажоры" Патрик Джей Адамс, Рик Хоффман, Сара Рафферти и даже бывшие девушки принца Гарри Крессида Бонас и Челси Дэви.