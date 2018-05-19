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Ирак

Ирак: на выборах в парламент победил шиитский блок

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Ирак: на выборах в парламент победил шиитский блок

Ирак: на выборах в парламент победил шиитский блок
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Коалиция "Саирун" во главе с радикальным шиитским проповедником Муктадой ас-Садром одержала победу на выборах в парламент Ирака, получив в Совете представителей 54 мандата.

Житель Ирака Джасим Аль-Дужайли: "Муктада ас-Садр теперь должен выполнить свои обещания, а именно, разогнать коррупционеров. Ас-Садр должен вернуть Ирак в арабский мир, избегать сектантства и бесполезных дискуссий, в которых участвовали политики во время предвыборной кампнаии."

Ряд политических фракций заявили о случаях подтасовки голосов и неисправности аппаратов, впервые задействованных для электронного учета бюллетеней.

"Результаты выборов в Курдистане нас разочаровали. И все из-за того, что там было много нарушений", - сказал журналистам Салар Акози.

Победившей на выборах коалиции предстоит сформировать правительство, которое будет управлять страной следующие четыре года.

Агентства • AFP, RWS, TASS