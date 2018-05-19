Гей-парад в Брюсселе: за равенство и права

В Брюсселе прошел гей-парад, который проводится здесь вот уже 23 раз. Среди участников - представители турецкого ЛГБТ сообщества. Этот мужчина сейчас живет в Бельгии. Собеседник euronews не захотел назвать своего имени из соображений безопасности. Он поселился в здесь пять лет назад, получив статус беженца. В Турции - работал учителем; чувствовал себя некомфортно. "Быть геем в Турции, все равно, что быть педофилом, или работать с проститутками. Никто места тебе не даст. Ты - не такой, как все", - рассказывает мужчина. "На меня давила и семья, и общество, и государство. Были проблемы и на улице, но полиция мне не помогала."