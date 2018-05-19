В Брюсселе прошел гей-парад, который проводится здесь вот уже 23 раз. Среди участников - представители турецкого ЛГБТ сообщества. Этот мужчина сейчас живет в Бельгии. Собеседник euronews не захотел назвать своего имени из соображений безопасности. Он поселился в здесь пять лет назад, получив статус беженца. В Турции - работал учителем; чувствовал себя некомфортно. "Быть геем в Турции, все равно, что быть педофилом, или работать с проститутками. Никто места тебе не даст. Ты - не такой, как все", - рассказывает мужчина. "На меня давила и семья, и общество, и государство. Были проблемы и на улице, но полиция мне не помогала."
Гей-парад в Брюсселе: за равенство и права
Гей-парад в Брюсселе: за равенство и права
23-летняя Мерич - студентка из Стамбула. По программе erasmus учится в Брюсселе и говорит, что здесь ей лучше, чем дома. В Турции она не чувствовала себя в безопасности.
МЕРИЧ, ЛГБТ+: "После попытки госпереворота в Турции объявили чрезвычайное положение. А уже после этого власти могли проще вмешиваться в демонстрации и другие мероприятия."
Месяц назад Amnesty international опубликовала доклад, в котором говорилось об ухудшении в целом ситуации с правами человека в Турции.
Дженни Вандерлинден, Amnesty International: "Турция была одной из первых мусульманских стран, разрешивших проведение гей-парадов. Но сегодня они запрещены. Президент Эрдоган даже заявил СМИ, что гомосексуальность не совместима с ценностями ислама."
Шествие в Брюсселе также посетил первый вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс. Политик считает, что еще много надо сделать, чтобы улучшить ситуацию: "Вы видите, мы сделали огромный шаг вперед в том, что касается равенства и прав гомосексуалов, но неприятие еще есть. Остается раздражение, консервативное отношение к тем, кто не такой как все, включая гомосексуалов. Мы должны этому противостоять".
В той же Бельгии, городе Льеж, в апреле 2012 года был убит 32-х летний гей.