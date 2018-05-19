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Афганистан

Афганистан: теракт на стадионе

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Афганистан: теракт на стадионе

Афганистан: теракт на стадионе
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По меньшей мере восемь человек погибли, десятки получили ранения в результате трех взрывов, прогремевших в ночь на субботу на стадионе в городе Джелалабад на востоке Афганистана.

Самодельные взрывные устройства, как заявили власти, сработали в ходе скоординированного нападения террористов. Трагедия разыгралась во время матча по крикету, приуроченного к началу священного для мусульман месяца Рамадан. Среди погибших - организатор матча и ряд местных чиновников.

Это уже второй взрыв в Джелалабаде за последние несколько дней. 13 мая террорист-смертник подорвал себя у таможенного управления.

Агентства • AFP, RWS, TASS