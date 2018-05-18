К свадьбе принца Гарри и Меган Маркл уже почти все готово. Остаются последние штрихи. Желающих увидеть это событие своими глазами так много, что пришлось пустить дополнительные поезда и автобусы в направлении Виндзора. Поклонники королевской семьи съезжаются со всего мира. Они торопятся занять лучшие места в первых рядах.
Свадьба года в Виндзоре
Свадьба года в Виндзоре
"Я видела последний эпизод сериала "Форс-мажоры", где Меган выходит замуж, так что, можно сказать, я уже побывала на одной ее свадьбе. Меган – великолепная актриса".
Свадьба принца – отличная возможность подзаработать для местных торговцев, владельцев ресторанов и отелей. Как считают эксперты, это торжество принесет британской экономике сотни миллионов фунтов.
"Я уже продала много шарфов, кепок, флажков. И надеюсь, что продам еще больше".
"Три бочки" – старейший паб Виндзора. Посетителей он принимает на протяжении уже пяти столетий. И как раз в юбилейный год владельцы заведения решили сменить его название. Теперь здесь красуется вывеска "Принц Гарри".
- Посетители отреагировали хорошо. Люди делают много фотографий, задают вопросы.
- Ожидаете ли вы наплыва посетителей в эти выходные?
- Да, конечно! В Виндзор сейчас съехалось столько людей со всего мира.
Винсент МакЭвини, Euronews: "Последние несколько дней у принца Гарри и Меган Маркл были непростыми. Сейчас они уже оба в Виндзорском замке. И кажется, люди готовы устроить для них настоящий праздник".