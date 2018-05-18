Свадьба года в Виндзоре

К свадьбе принца Гарри и Меган Маркл уже почти все готово. Остаются последние штрихи. Желающих увидеть это событие своими глазами так много, что пришлось пустить дополнительные поезда и автобусы в направлении Виндзора. Поклонники королевской семьи съезжаются со всего мира. Они торопятся занять лучшие места в первых рядах.

"Я видела последний эпизод сериала "Форс-мажоры", где Меган выходит замуж, так что, можно сказать, я уже побывала на одной ее свадьбе. Меган – великолепная актриса".

Фото: REUTERS/Toby Melville

Свадьба принца – отличная возможность подзаработать для местных торговцев, владельцев ресторанов и отелей. Как считают эксперты, это торжество принесет британской экономике сотни миллионов фунтов.

"Я уже продала много шарфов, кепок, флажков. И надеюсь, что продам еще больше".

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

"Три бочки" – старейший паб Виндзора. Посетителей он принимает на протяжении уже пяти столетий. И как раз в юбилейный год владельцы заведения решили сменить его название. Теперь здесь красуется вывеска "Принц Гарри".

- Посетители отреагировали хорошо. Люди делают много фотографий, задают вопросы.

- Ожидаете ли вы наплыва посетителей в эти выходные?

- Да, конечно! В Виндзор сейчас съехалось столько людей со всего мира.

Винсент МакЭвини, Euronews: "Последние несколько дней у принца Гарри и Меган Маркл были непростыми. Сейчас они уже оба в Виндзорском замке. И кажется, люди готовы устроить для них настоящий праздник".