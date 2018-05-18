По меньше мере мере 8 человек погибли в результате стрельбы в школе города Санта-Фе американского штата Техас. Об этом сообщил шериф округа Гаррис, в котором находится учебное заведение.
Стрельба в техасской школе, есть погибшие
Стрельба в техасской школе, есть погибшие
По предварительным данным, подогреваемый в стрельбе задержан. Им оказался учащийся той же школы. О мотивах его поступка пока ничего не известно.
В школе Санта-Фе учатся около 1400 человек. В феврале полиция оцепила кампус и провела проверку после того, как учащиеся и преподаватели сообщили о доносящихся странных звуках, но ничего подозрительного обнаружено не было.
Население Санта-Фе - 13 тысяч человек.