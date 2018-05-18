США-КНДР: о разных способах давления

Подготовка к намеченному на 12 июня саммиту США и Северной Кореи идет своим чередом, заявил накануне Дональд Трамп. Отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома после встречи с генеральным секретарем НАТО, Трамп заявил: "Наши люди прямо сейчас ведут переговоры по подготовке саммита, причем - так, как будто ничего не происходит".

45-й президент США добавил, что любое соглашение, достигнутое с Сеулом, будет заключено с Ким Чен Ыном и никем другим: "Он останется у власти в стране, которая сможет стать богатой. Если нам удастся заключить сделку, Ким Чен Ын будет счастлив".

Обозреватели отмечают, что оптимизм президента - возможно показной - призван обозначить расхождение его позиции с мнением советника главы Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона. Тот недавно заметил, что выступает за ядерное разоружение КНДР «по ливийскому сценарию», то есть безоговорочную сдачу ядерного арсенала без каких-либо уступок другой стороны, что явно обеспокоило Пхеньян.

Ряд аналитиков не исключают, что Болтон сознательно работает на срыв наметившегося переговорного процесса. Другие предполагают, что это - очередной способ давления.

"Если вы посмотрите на случившееся с Каддафи, это было полное уничтожение. Мы приняли участие в операции, чтобы победить его. Этот сценарий будет иметь место, если мы не заключим сделку. Если же мы заключим ее, думаю, Ким Чен Ын будет очень счастлив"! - добавил накануне Трамп.

В пользу этого склоняется и Джеймс Ставридис, в прошлом Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе, а сегодня - декан Школы Флетчера: "Я не исключаю, что президент пытается убедить Ким (Чен Ына - прим.ред.), что он не закончит свои дни как Каддафи, но факты - вещь упрямая, и Каддафи, напомню, закончил свои дни в дренажной трубе"...

Во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило о том, что власти КНДР отменили переговоры с Сеулом, которые были намечены на 16 мая из-за начавшихся американо-южнокорейских военных маневров Max Thunder. Пхеньян также поставил под вопрос проведение встречи Трампа и Ким Чен Ына, которая запланирована в Сингапуре на 12 июня.