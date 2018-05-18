Дональд отвечает Дональду

Из-за политики Евросоюза США находятся в ужасном положении. Так Дональд Трамп отреагировал на критику главы Евросовета Дональда Туска, по словам которого, "с такими друзьями", как США, "и враги не нужны". Глава Белого дома в ответ заметил, что может сказать то же самое по отношению к ЕС.

«Европейский союз ужасно относился к Соединенным Штатам в плане торговли, к нашим рабочим. В прошлом году у нас зафиксирован торговый дефицит в размере $151 млрд. Я хорошо знаю Жан-Клода Юнкера и Дональда Туска, они оба мне нравятся, но в переговорах они очень жесткие. И, честно говоря, ЕС, не считая Китая и ряда других стран, вел себя с нами в плане торговли настолько плохо, насколько это возможно», - заявил президент США.

В последнее время политика Брюсселя и Вашингтона расходится по ряду принципиальных вопросов: от выхода США из ядерной сделки с Ираном и переноса посольства из Тель-Авива в Иерусалим, до введения новых пошлин на импорт стали и алюминия из ЕС.