Трамп поставил ЕС перед дилеммой. Путин прорулил в Крым

“Политика символов принесла ужасные результаты. Перемещение посольства США из Тель-Авива в Иерусалим было объявлено Израилем знаком мира. Одновременно Израиль убил на границе с Газой десятки палестинских демонстрантов, в том числе детей; некоторые из них были застрелены снайперами.

Дональду Трампу всё равно. Его представитель в ООН назвала жертв террористами и сказала, что Израиль проявил замечательную сдержанность.

Трамп игнорировал предупреждения о том, что признание Иерусалима спровоцирует палестинцев, подстегнёт насилие и сделает мирные перспективы на Ближнем Востоке ещё более призрачными.

Европа находится между молотом и наковальней, между поддержкой Израилю и палестинцам.

В прошлом европейцы стояли на стороне Израиля после терактов, таких как в минувшем году, когда Бранденбургские ворота в Берлине были рассвечены израильскими цветами. Но в европейских городах также выражали поддержку делу палестинцев. И то и другое было частью политики ЕС в арабо-израильском конфликте.

Но безусловная поддержка Трампом Израиля стала вызовом для Европы, особенно сейчас, когда палестинцы хотят, чтобы Брюссель гораздо активнее помогал в достижении мира на неспокойной земле.

Сможет ли неповоротливая Европа играть роль посредника между Израилем и палестинцами, посмотрим. В конце концов, у Европы практически нет рычагов влияния на Израиль.

При этом существует постоянная угроза джихадистского террора, которая будет только расти, предупреждают аналитики, если Европа углубится в тонкости ближневосточных конфликтов.

Но, благодаря Трампу, Европу сейчас втягивают в регион.

Это особенно очевидно после того, как американский президент решил выйти из ядерной сделки Ирана, которую европейцы хотят поддерживать любой ценой. Они могут поплатиться за это американскими санкции, которых опасаются европейские компании, действующие в Иране.

Так что выбор между Вашингтоном и Тегераном – ещё одна дилемма для Европы.

Вот как видит это расстроенный председатель Совета ЕС Дональд Туск:

«Глядя на последние решения президента Трампа, можно даже подумать: «С такими друзьями, кому нужны враги?»

Дональд Трамп не единственный иностранный лидер, который регулярно чинит неприятности в Европе. Другой – это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

На этой неделе он подставил двух звезд немецкого футбола, которым нужно готовиться к чемпионату мира. Вместо этого сияющие Месут Озил и Илкай Гюндоган позировали для фотографов с Эрдоганом, когда он был в Лондоне.

Они подарили ему майки своих английских клубов – на одной из них написано «С уважением к моему президенту».

Сцена вызвала бурю критики со всех сторон политического спектра Германии, а также в немецкой федерации футбола. Все они заявляли, что Эрдоган не представляет демократических ценностей Германии.

Один комментатор в крупном немецком таблоиде сказал следующее: «Могут ли эти два игрока по-прежнему представлять Германию? Ответ – да. Это политические идиоты, но и футбольные гении”.

А это главное, особенно в следующую пару месяцев.

В следующую среду открывается одна важная конференция: Международный экономический форум в Санкт-Петербурге. Он соберет ведущих корпоративных и политических лидеров. Хозяином встречи будет российский президент.

Этого человека, конечно, зовут Владимир Путин. Что он делал на этой неделе, когда так много происходило в мире? Мы пропустили его комментарии.

А он вникал в транспортную политику. Путин за рулем грузовика открыл новый мост, связывающий Россию с восточной частью аннексированного ею Крымского полуострова.

На церемонии, которую транслировало в прямом эфире государственное телевидение, Путин, переодетый дальнобойщиком, проехал почти 20 километров через Керченский пролив.

Дорожное полотно моста должно быть завершено к концу этого года, но открытие состоялось досрочно, по настоянию Путина.

Почему? Потому что церемония произошла накануне очередной годовщины депортации крымскотатарского народа Сталиным – в точки зрения президента Украины Петра Порошенко. Он назвал мост незаконным и свидетельством путинского пренебрежения к международному праву.

Примечательно, что Запад объединился в поддержке Порошенко, включая администрацию Трампа”.