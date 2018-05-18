ASKSPACE: куда девается космический мусор?

В штаб-квартире Европейского космического агента в Париже мы встретились с Луизой Инноченти, она возглавляет проект Clean Space.

Euronews: "Луиза, многие зрители интересуются космическим мусором, обломками погибших аппаратов. Вот вам конкретный вопрос: сколько в космосе привнесенного человеком?"

Луиза Иноченти, эксперт ЕКА: "С 1957 года, когда был запущен первый "спутник", в космос отправили 5 тысяч ракет, доставивших туда 8 тысяч спутников. Большинство аппаратов отработали свое и спят. В рабочем состоянии остается где-то 1200 спутников. Отработанные спутники иногда распадаются на фрагменты, порой очень небольшие. Мы знаем о присутствии в космосе 29 тысяч объектов с диаметром более 10 сантиметров. Мы наблюдаем за ними".

Euronews: "А вот еще один вопрос: возможно ли найти способ переработать этот космический мусор?"

​​​Луиза Иноченти, эксперт ЕКА: "Когда-нибудь это будет нам под силу. Но для начала нам нужно научиться выуживать мусор из космоса. Человечество не имеет такого опыта, мы начинаем с нуля, это непросто и не быстро. Ну, а когда задача по очистке космоса от мусора будет решена, мы займемся ремонтом. вторичный переработкой, сортировкой.... Естественно, нельзя не думать, во сколько это обойдется, надо найти способы удешевить процесс. Все это - задачи на будущее".