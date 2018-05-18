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Израиль

ЛАГ требует расследования

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ЛАГ требует расследования

ЛАГ требует расследования
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Лига арабских государств (ЛАГ) будет различными путями добиваться международного независимого расследования законности действий Израиля в секторе Газа, заявил генсек ЛАГ Ахмед Абуль Гейт.

По его словам, в зависимости от результатов расследования арабские страны примут соответствующее решение о дальнейших действиях.

"Мы призываем к проведению полноценного международного расследования преступлений, совершенных на оккупированной границе Сектора Газа за последние несколько дней, в результате которых погибло более 60 человек"

Ситуация в секторе Газа обострилась в понедельник на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим и маршей, приуроченных ко "Дню катастрофы" (Ан-Накба). Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. В столкновениях погиб 61 человек. США и Израиль возлагают ответственность за эскалацию конфликта на движение ХАМАС.