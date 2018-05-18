Лига арабских государств (ЛАГ) будет различными путями добиваться международного независимого расследования законности действий Израиля в секторе Газа, заявил генсек ЛАГ Ахмед Абуль Гейт.
ЛАГ требует расследования
ЛАГ требует расследования
По его словам, в зависимости от результатов расследования арабские страны примут соответствующее решение о дальнейших действиях.
"Мы призываем к проведению полноценного международного расследования преступлений, совершенных на оккупированной границе сектора Газа за последние несколько дней, в результате которых погибло более 60 человек", - заявил генсек ЛАГ Ахмед Абуль Гейт.
Ситуация в секторе Газа обострилась в понедельник на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим и маршей, приуроченных ко "Дню катастрофы" (Ан-Накба). Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. В столкновениях погиб 61 человек. США и Израиль возлагают ответственность за эскалацию конфликта на движение ХАМАС.