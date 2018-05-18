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Великобритания

Бутсы Мохаммеда Салаха выставили в Британском музее

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Бутсы Мохаммеда Салаха выставили в Британском музее

Бутсы Мохаммеда Салаха выставили в Британском музее
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REUTERS/Phil Noble
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Британский музей в Лондоне выставил бутсы нападающего футбольного клуба "Ливерпуль" и сборной Египта Мохаммеда Салаха. Экспонат будет находиться в египетском зале музея по соседству со скульптурами фараонов до конца мая. Хранитель экспозиции назвал Салаха "символом современного Египта". Футболист признан лучшим нападающим английской премьер-лиги.