Британский музей в Лондоне выставил бутсы нападающего футбольного клуба "Ливерпуль" и сборной Египта Мохаммеда Салаха. Экспонат будет находиться в египетском зале музея по соседству со скульптурами фараонов до конца мая. Хранитель экспозиции назвал Салаха "символом современного Египта". Футболист признан лучшим нападающим английской премьер-лиги.
Бутсы Мохаммеда Салаха выставили в Британском музее
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Бутсы Мохаммеда Салаха выставили в Британском музее
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