Рамадан для бельгийских католиков и евреев

Среди почетных гостей — глава исламской ассоциации AL Mouwan:

“Мы выбрали этот момент священного месяца Рамадан, месяца прощения и добра, чтобы в духе дружбы поделиться чувствами и мыслями со всеми общинами, хотя у каждой из них - своя культура, - сказал Лахсен Хамуш. - Мы хотим показать всему миру, что не все мусульмане - террористы. Здесь все готовы внести свой вклад в прекрасное сосуществование мусульман, христиан, еврев, агностиков и всех других философий».

Во время мусульманского поста вторую за сутки трапезу - ифтар - полагается начать сразу после вечерней молитвы, что и делают в брюссельской церкви представители разных религий, в том числе католический священник:

«То, что мы делаем сегодня вечером - это замечатльный символ силы, к которой мы приобщились вместе с инициатиторами нашей встречи, - сказала отец Жак Анон. - Мы собрались здесь вместе, чтобы ответить на чаяния и страхи людей, которые боятся зла, насилия, ненависти и дискриминации».

В брюссельский костёл, который стал на время, в каком-то смысле, также мечетью и синагогой, пришла представительца местной еврейской общины:

«Сейчас время делиться всем с другими, - сказала Эвелина Хаберфильд. - Нам дана прекрасная возможность посидеть за одним столом, поговорить обо всём с людьми иной веры, из всех слоев общества, и вместе поужинать. Нет ничего приятнее».