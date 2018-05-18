На том же месте, в тот же час. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, как и год назад, прилетает в Сочи на встречу с президентом России Владимиром Путиным. На повестке дня - такие темы, как перспектива ядерной сделки с Ираном после выхода из нее США, ситуация на Украине, а также двусторонние вопросы сотрудничества Москвы и Берлина.
Меркель едет в Сочи
Меркель едет в Сочи
Ангела Меркель – первый европейский лидер, с которым встречается Владимир Путин после переизбрания на пост президента.
Пресс-службы обеих стран подтвердили, что президенты не намерены поднимать вопрос антироссийских санкций. Особое внимание будет уделено во время переговоров обсуждению сирийского урегулирования. Днем ранее там же в Сочи президент России принимал Башара Асада. Страны договорились продолжать сотрудничество, нацеленное на "нормализацию ситуации в Сирии"