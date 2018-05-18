Меркель едет в Сочи

На том же месте, в тот же час. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, как и год назад, прилетает в Сочи на встречу с президентом России Владимиром Путиным. На повестке дня - такие темы, как перспектива ядерной сделки с Ираном после выхода из нее США, ситуация на Украине, а также двусторонние вопросы сотрудничества Москвы и Берлина.