Теракт в Париже: расследование продвигается

Расследование последней атаки джихадистов в Париже продвинулось. По подозрению в причастности у нем у задержаны две молодые женщины, а задержанный в воскресенье Страсбурге друг нападавшего арестован и находится под стражей. Абдулу Хакиму А. предъявлены обвинения в преступном сговоре с целью организации террористических атак и будет отвечать перед судом. С некоторыми деталями его досье ознакомил прокурор Парижа Франсуа Моленс:

"У Абдула Хакима А. также двойное гражданство: французское и российское. Он родился в России 22 октября 1997 года, и с 22 июня 2016 года был внесён в "fiche С" (особый список полиции). А c 11 октября он числится также в списке лиц, подвергнувшихся радикализации террористического характера. Судим не был.

Также выяснилось, что 12 мая в 19:16 подозреваемый связался со своей сестрой через Whatsapp, послал ей джихадистскую песню, которую часто использует группировка "Исламское государство", а также в полночь 13 мая ему было послано через Twitter следующее сообщение, цитирую: "Я люблю тебя". Сообщение было послано с учётного номера, принадлежащего матери Абдула Хакима А."

12 мая 20-летний Хамзат Азимов, вооружённый кухонным ножом, убил одного человека и ранил пятерых в районе парижской Оперы. Ответственность взяла на себя группировка "Исламское государство". Как и его арестованный друг Абдул Хаким, Хамзат родился в Чечне, а затем уехал с семьёй во Францию.