Путин на Крымском мосту и жесткий разгон палестинцев

Президент России Владимир Путин дал старт работе автомобильной части Крымского моста, отправившись с нулевого километра во главе колонны строительной техники по мосту в сторону Керчи. Строительство Крымского моста стартовало после присоединения полуострова к РФ, которую Киев и западные страны называют аннексией.

В Иерусалиме торжественно открыли американское посольство, в то время как в секторе Газа израильская армия расстреляла палестинских демонстрантов, требовавших возвращения их исконных земель. В результате кровопролитных столкновений погибли 58 человек, в том числе 6 детей. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху оправдал жесткий разгон протестов в Газе, когда как правозащитники из "Репортёров без границ" призвали Международный уголовный суд провести собственное расследование.

Принц Уильям помогает красить стены в заново отстроенном молодежном боксерском клубе Dale Youth Amateur Boxing Club. Центр действовал с 1999 года на первом этаже высотного жилого дома Гренфелл-тауэр, сгоревшего в прошлом году в Лондоне. Жертвами трагедии стали свыше 70 человек.

На западе Германии недалеко от Дюссельдорфа прошёл смерч. Уникальное для этого региона природное явление оказалось разрушительным для приграничной деревни: повреждены несколько домов, повалены десятки деревьев, на улицах остались горы мусора.

Власти входящего в состав Гавайских островов Большого острова рассматривают возможность срочной эвакуации нескольких тысяч местных жителей из зоны распространения лавы извергающегося вулкана Килауэа. По последним данным, она уже разрушила более 40 жилых домов.