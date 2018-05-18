Сенат Конгресса США на заседании в четверг утвердил Джину Хаспел новым директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Ее кандидатуру поддержали 54 сенатора из 100, 45 выступили против. В голосовании не принял участие сенатор-республиканец Джон Маккейн, который отсутствует по состоянию здоровья.
Хаспел стала главой ЦРУ
Хаспел стала главой ЦРУ
На данном посту Хаспел сменила Майкла Помпео, ранее утвержденного госсекретарем США. И стала первой в истории женщиной - директором ЦРУ.
Кандидатура Хаспел вызвала серьёзные споры из-за сведений о её возможной причастности к пыткам. В начале двухтысячных Хаспел была главой отделения ЦРУ в Тайланде, где в секретной тюрьме разведки использовались жёсткие методы дознания.