Атмосфера праздника в Виндзоре. На королевскую свадьбу приглашены более 2,6 тыс. представителей общественности, в том числе члены благотворительных организаций, жители Виндзора и служащие при королевском дворе. Гости смогут наблюдать за прибытием жениха и невесты в Виндзорский замок, а также проследить за каретным шествием в момент его отъезда из резиденции. Всего, как ожидается, Виндзор, расположенный в 34 км западнее Лондона, 19 мая посетят более 100 тыс. человек.