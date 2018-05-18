Вулкан Килауэа: худшие предсказания начинают сбываться

Столб пепла высотой в девять километров поднялся над вулканом Килауэа на Гавайях. Ранее ученые предупреждали, что извержение может стать еще мощнее, и, по их словам, предсказания начинают сбываться. Специалисты говорят, что в ближайшее время ситуация может стать еще хуже. Газ вырывается из образовавшихся в земле трещин. Корреспондент Reuters сообщает, что военные, действующие в этом районе, вынуждены носить противогазы.

Килауэа начал извергаться две недели назад. За это время уже были уничтожены более 30 зданий, основная часть которых - жилые дома. Эвакуированы порядка 2000 человек. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.